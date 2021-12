Überlastet Omikron das Gesundheitssystem?

per Mail teilen

Der Koordinator für intensivmedizinische Versorgung von Covid-19-Patienten in Baden-Württemberg, Prof. Dr. Götz Geldner, befürchtet durch die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus eine Überlastung des Gesundheitssystems. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch sagte Geldner, dass es dadurch nicht nur viele Patienten auf den Intensiv-, sondern auch auf den Normalstationen in den Krankenhäusern geben könnte. Deshalb seien Kontaktbeschränkungen jetzt besonders wichtig. Ob wegen der Omikron-Variante auch die Quarantäne-Regeln angepasst werden müssten, darum geht es ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.