Übergewicht bei Kindern: Was tun gegen Fettleibigkeit?

Die Zahlen sind erschreckend. Übergewicht bei Kindern hat bundesweit enorm zugenommen. Etwa ein Fünftel der Jungen und Mädchen ist dicker als vor zehn Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Barmer Arztreport. Auch in Baden-Württemberg sind viele Kinder zu dick.

Der Kampf gegen die Fettleibigkeit müsse früh beginnen, sagt Ursula Marschall, leitende Medizinerin im Barmer Institut für Gesundheitssystemforschung. Kinder bräuchten Bewegung. "Wenn man sich umschaut: Es gibt immer weniger Bolzplätze oder Spielplätze, wo Kinder sich bewegen können." Hinzu komme, dass das Angebot an Lebensmitteln mit vielen Kalorien, wie zum Beispiel Süßigkeiten, weiter stark ansteige. Daraus schlussfolgert sie: "Das Wissen, wie ich mich gesund ernähre, sinkt immer mehr. Deswegen müssen wir genau an dem Punkt ansetzen." Eine gesunde Ernährung zur Vermeidung von Adipositas sei außerdem wichtig im Kampf gegen die Spätfolgen. "Wir reden von Erkrankungen, die gerade auch im Erwachsenenalter richtig große Probleme machen." Dazu gehörten zum Beispiel Zuckerkrankheit und Bluthochdruck.

Warum die Medizinerin trotzdem nichts von einem Werbeverbot für zuckerhaltige und auf Kinder und Jugendliche ausgerichtete Lebensmittel hält, erläutert sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies.