Überfüllte Tierheime nach Corona: "Es ist viel zu einfach, sich ein Tier anzuschaffen"

Die Corona-Pandemie ist vorbei, aber in vielen Bereichen sind die Folgen noch immer sichtbar: So wie in den vielen überfüllten Tierheimen, wo nach der Pandemie die Haustiere gelandet sind, die während der Lockdowns angeschafft und danach wieder abgegeben wurden. Denn viele konnten in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Dauer-Homeoffice einen knuddeligen Kumpel gut gebrauchen, nach dem Ende der Maßnahmen aber plötzlich nicht mehr. Das Problem der vielen ungewollten Haustiere ist so groß, dass die Bundestierschutzbeauftragte einen Runden Tisch ins Leben gerufen hat. Gut so, sagt Stefanie Köppl, Referentin Bundespolitik des Vereins "Vier Pfoten". Denn es sei derzeit viel zu leicht, im Internet Tiere zu "shoppen". Was sie darum von der Politik erwartet, erklärt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.