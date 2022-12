Volle Wartezimmer: Wann muss mein Kind wirklich zum Arzt?

Die Corona-Pandemie tritt zwar langsam in den Hintergrund, dafür füllen aber alle anderen Arten von Atemwegserkrankungen die Wartezimmer in Deutschland. Vor allem Kinderarztpraxen sind derzeit überlastet, während sich die Klassen- und Gruppenräume in Schulen und Kitas leeren. Gerade angesichts dieser Lage aber fragen sich viele: Wann soll ich denn mit meinem Kind wirklich zum Arzt und wann meide ich lieber die andere Patientinnen und Patienten, weil ich mich auch einfach daheim auskurieren kann? Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem rät Till Reckert, genau hinzuhören, wie das Kind atmet. Er ist Sprecher des baden-württembergischen Landesverbands der Kinder- und Jugendärzte und selbst Kinderarzt in Reutlingen. In seiner Praxis, auch das macht er klar, lässt er niemanden im Wartezimmer sitzen, nur um eine formale Krankschreibung fürs Kind zu bekommen.