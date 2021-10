TÜV-Studie zu Künstlicher Intelligenz: "Neue Regierung muss KI weiter fördern"

Eine knappe Mehrheit der Deutschen sieht in Künstlicher Intelligenz (KI) eher eine Chance als ein Risiko. Das geht aus einer TÜV-Studie hervor. Vor allem in technischen Bereichen wie Navigation oder Datenauswertung fänden die meisten Menschen den Einsatz von KI richtig, sagt Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. Skeptisch sind die Deutschen aber, was den Einsatz zum Beispiel in der Rechtsprechung oder in sozialen Bereichen angeht. Wie die künftige Bunderegierung mit dem Thema Künstliche Intelligenz umgehen sollte, erklärt Bühler im SWR-Aktuell-Gespräch mit Florian Rudolph.