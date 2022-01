Tübinger Pandemie-Beauftragte Federle: "Es gibt Alternativen zum PCR-Test"

"Zuwenig vorgebeugt und drum gekümmert": So sieht die Notärztin und Pandemie-Beauftragte der Stadt Tübingen, Dr. Lisa Federle, den aktuellen Mangel an PCR-Tests und Labor-Kapazitäten.

Dass man jetzt Priorisieren und die PCR-Tests gezielt für Beschäftigte der kritischen Infrastruktur einsetzen müsse, sei unumgänglich. Aber, so Federle, es gebe Alternativen. Sie selbst nutze in ihrer Praxis die so genannten PoC-Tests (Point-of-Care-Antigentests). Sie seien genau so sicher wie PCR-Tests und auch offiziell anerkannt. "Wenn ich einen Angestellten habe mit Schnupfen, dann teste ich ihn mit dem PoC-Test und habe in 15 Minuten das Ergebnis", so Federle im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. “Dadurch wird auch Personal schneller wieder frei“. Federle kritisierte allerdings, dass das Bundesgesundheitsministerium die Vergütung dieser Tests heruntergesetzt habe. Zurzeit könnten Arztpraxen und Apotheken das nicht kostendeckend leisten.