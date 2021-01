Der Lockdown soll die Corona-Neuinfektionszahlen deutlich senken - die Bundesregierung strebt eine 7-Tage-Indizenz von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an. Der Landkreis Tübingen hat diese Marke bereits unterschritten. Die Tübinger Pandemie-Beauftragte und Notärztin Lisa Federle führt diesen Erfolg auf das als "Tübinger Modell" bekannt gewordenen Konzept zurück, das unter anderem besonderen Schutz für ältere Menschen vorsieht. Sie hat SWR Aktuell gesagt: "Ich habe von Anfang an eine ganz klare Test-Strategie hier in Tübingen gefahren." Außerdem gebe es seit dem 28. November auf dem Tübinger Marktplatz ein Spendenprojekt. „Da kriegen die Leute an vier Tagen die Woche kostenlos Schnelltests.“ Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler zählte die Pandemie-Beauftragte weitere Aspekte der Tübinger Strategie auf.