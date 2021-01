Mehrere Trillionen Becquerel Radioaktivität wurden in den ersten zehn Tagen nach der Explosion von Reaktor 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl in der Ukraine freigesetzt. Heute, 35 Jahre nach diesem schwersten Atom-Unfall der Geschichte, ist Tschernobyl gleichermaßen Touristen-Hotspot und Mahnmal des Schreckens – und wird möglicherweise UNESCO-Weltkulturerbe. Ende März will die ukrainische Regierung die offizielle Bewerbung einreichen. Über Erfolg oder Misserfolg entscheide, "ob der Spagat gelingt zwischen Erinnerung an die Katastrophe und Aufarbeitung auch der individuellen Opfer und dem sogenannten Grusel-Tourismus,“ sagt unsere Korrespondentin Christina Nagel im Gespräch mit Petra Waldvogel.