Trumps Zölle: So sollten Sie jetzt am Aktienmarkt investieren

Trumps Zollpolitik wirkt sich massiv auf die Finanzmärkte aus, das haben wir diese Woche gesehen. Viele Anleger fragen sich im Moment, ob ihr Geld mit Blick auf die USA noch richtig investiert ist. Denn wer sich Anteile an einem weltweiten Aktien-ETF kauft, investiert damit meistens auch in Aktien von US-Firmen. Die USA haben am Weltindex MSCI World einen Anteil von knapp 73 Prozent. Sollte man seine Investment-Strategie jetzt also überdenken? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Fischer mit Saidi Sulilatu gesprochen, er ist Chefredakteur beim Geldratgeber "Finanztip".