Trumps USA legen Visavergabe an Studierende auf Eis: "Man fühlt sich schon unwillkommen"

Die Politik von US-Präsident Trump zerstört die Träume von jungen Menschen aus der ganzen Welt: Seine Regierung hat gerade die Vergabe neuer Visa für ausländische Studierende vorerst gestoppt. Wer einreisen will, bei dem soll künftig unter anderem gründlicher geprüft werden, was er oder sie in Social Media-Netzwerken schreibt. Influencer Lukas hat sein Visum schon . Er möchte in den USA studieren und hat dort bereits ein Au Pair-Jahr verbracht. In SWR Aktuell schildert er seine Erfahrung mit der neuen Visa-Vergabepraxis: "Beim Termin wurde mir gesagt, dass das Visum vorerst weder abgelehnt noch angenommen wurde. Sondern dass noch mal ein Background Check gemacht wird. Weil ich schon mal Au Pair in den USA war, wurde wahrscheinlich geprüft, ob ich meine Steuern bezahlt habe, ob ich mich an die Regeln gehalten habe und was ich auf Social Media gepostet habe." Das alles verunsichert Lukas. Er fragt sich selbst, ob es die richtige Entscheidung ist, unter diesen Umständen in den Vereinigten Staaten zu studieren. Allerdings hat er schon viel Geld für Flüge, Visagebühren und College ausgegeben. "Es ist so, dass ich aufwache und mich frage, was heute in den Nachrichten stehen könnte. Man hat schon sehr viel Angst", sagt Lukas im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr.