"Das wird nach hinten losgehen": Trumps Zölle und die Lehren der US-Geschichte

US-Präsident Donald Trump will heute neue Importzölle auf ausländische Waren einführen. Welche historischen Vorbilder es dafür gibt, weiß Historiker Georg Schild.

"Liberation Day", also ein "Tag der Befreiung", so bezeichnet Trump selbst seine Zoll-Politik, die größtenteils noch im Dunkeln liegt. Details will Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus vorstellen. Laut Berichten zielt er auf einen Automatismus, nach dem Zölle auf alle ausländischen Waren anfallen, jeweils in derselben Höhe, in der die Herkunftsländer US-Waren besteuern. Besonders betroffen von den Maßnahmen wären exportorientierte Volkswirtschaften, zu denen auch Deutschland gehört. Für viele dieser Länder gilt, dass ihr größter Handelspartner derzeit die Vereinigten Staaten sind. Politisch könnten die neuen Zölle Trump dabei helfen, sich kurzfristig als durchsetzungsfähig in Handelsfragen zu inszenieren. Langfristig sind die wirtschaftlichen Effekte aber kaum absehbar , sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für ihre Handelspartner.

Historiker verweist auf Zölle, die zur Weltwirtschaftskrise beigetragen haben

Eine der katastrophalsten Zollerhöhungen der US-Geschichte, war der "Hawley-Smoot Tariff Act" , so Georg Schild, Professor für Nordamerikanische Geschichte an der Uni Tübingen. Diese Gesetzgebung unter US-Präsident J. Edgar Hoover sollte eigentlich die US-Wirtschaft abschotten, hat aber tiefer in die Weltwirtschaftskrise ab 1930 geführt. Diese Phase des Protektionismus sei der Versuch seitens der Vereinigten Staaten gewesen, sich selbst auf Kosten des Welthandels vor den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise zu schützen.

Das ist die große Gefahr, die auch jetzt besteht, dass Donald Trump eben sagt: Ich bin nur Präsident der Vereinigten Staaten, ich habe überhaupt keine internationale Verantwortung. Ich tue nur etwas für mein Volk. Das wird nach hinten losgehen.

Diese Abschottungspolitik habe erst ihr Ende gefunden, als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen war und sich bis zum Eintritt der Vereinigten Staaten ausgeweitet hatte. Danach habe es neue Investitionsprogramme gegeben, die zu einer Lösung dieser Situation im Welthandel geführt hätten.

Die Geschichte der Zollpolitik von Hawley und Smoot hat sogar Einzug in die Popkultur gehalten. Und zwar im US-Film "Ferris macht blau", eine Highschool-Komödie aus dem Jahr 1986. Die Szene zeigt, eine Unterrichtseinheit, die - trotz ihrer Bedeutung - komplett an Schülerinnen und Schülern vorbeigeht.

Es gab auch Zölle, die funktioniert haben

Historiker Georg Schild verweist aber im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch auch auf ein Beispiel aus dem 19. Jahrhundert, in dem Zölle funktioniert haben. So habe die US-Regierung, um günstigere und bessere Industrieprodukte aus Großbritannien abzuwehren, Zölle darauf erhoben. Dies habe sie aber mit einem weiteren Politik-Ansatz verbunden: Größere Teile der Bevölkerung waren damals im Agrarsektor beschäftigt, dort jedoch kaum produktiv. Diese Menschen sollten in die Industrie wechseln und in Fabriken eine deutlich höhere Produktivität erreichen - was am Ende auch gelungen sei. Dadurch seien die Vereinigten Staaten konkurrenzfähiger geworden und hätten eine Phase ökonomischen Wachstums einleiten können.