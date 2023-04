Trump vor Gericht: Prozessbeginn wohl erst im Januar 2024

per Mail teilen

Eigentlich ist es in den Vereinigten Staaten eine Sache von wenigen Minuten, wenn gegen einen Tatverdächtigen eine Anklage verlesen wird - gestern in New York wurde dieser bürokratische Akt aber zum Spektakel, denn der Angeklagte heißt Donald Trump und ist der erste Ex-Präsident im Land, gegen den es ein Strafverfahren gibt. Im Mittelpunkt der Anklage, die seit gestern Abend bekannt ist, stehen Schweigegeldzahlungen. Die sind nach dem Gesetz noch nicht mal illegal, aber wie Trump und sein Team dieselben deklariert haben sollen, das könnte illegal gewesen sein. Die Prüfung dieser Anklagepunkte dauert aber noch voraussichtlich bis Dezember. Dann müsste Trump erneut vor Gericht erscheinen, sodass im Januar 2024 der Prozess beginnt. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler schildert New-York-Korrespondentin Antje Passenheim, wie der erste Auftritt des ehemaligen US-Präsidenten vor Gericht abgelaufen ist.