US-Präsident Donald Trump hat das Coronavirus nach seinem Krankenhausaufenthalt erneut mit der Grippe verglichen. "Die Grippesaison beginnt! Jedes Jahr sterben viele Menschen an der Grippe, manchmal mehr als 100.000, und trotz der Impfung. Legen wir deshalb unser Land still? Nein, wir haben gelernt, damit zu leben, so wie wir lernen, mit Covid zu leben, das in vielen Bevölkerungen weniger tödlich ist!!!", schrieb Trump auf Twitter. Rachel Tausendfreund, Redaktionsleiterin beim German Marshall Fund der USA, kritisierte das Verhalten des US-Präsidenten als gefährlich. Trump verharmlose das Coronavirus, sagte sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.