Trump-Putin-Telefonat nur die zweite Auflage der Bemühungen?

US-Präsident Donald Trump will heute mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefonieren . Die Osteuropa-Expertin an der Uni Bremen, Susanne Schattenberg , erwartet jedoch nicht, dass das Telefonat Bewegung in die Bemühungen bringen wird.

In SWR Aktuell sagte Schattenberg, die große Möglichkeit Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen zu bringen, sei mit "dieser drittklassigen Delegation, die vergangene Woche nach Istanbul entsendet wurde, verloren gegangen."

"Trump versucht, den Schwung wieder aufleben zu lassen"

Dies ist nach Einschätzung Schattenbergs dem US-Präsident nun auch klar geworden: "Trump versucht, diesen Schwung wieder aufleben zu lassen - das ist aber eher die zweite Auflage, um doch noch etwas in Richtung Waffenstillstand zu bewegen." Dennoch sei Trump der Einzige, der Putin zu etwas bewegen könne.

Hoffnung, dass Trump selbst ein Ultimatum stellt



Wir haben das in der vergangenen Woche gesehen, wie nervös Putin reagiert hat, als die vier europäischen Regierungschefs zusammen mit Trump Putin ein Ultimatum gestellt haben.

Das wäre für das Telefonat heute die größte Hoffnung, dass Trump Putin diesmal selbst ein Ultimatum stellt.

Dass Trump beispielsweise sagt: Ab Mitternacht schweigen die Waffen oder es wird sofort das Sanktionspaket in Kraft gesetzt, mit dem auf alle Länder, die mit Russland dann noch Handel treiben, in den USA Einfuhrzölle von 500 Prozent Zoll aufgeschlagen werden. Das würde Putin natürlich enorm unter Druck setzen."

Wie groß die Gefahr ist, dass Donald Trump an der Ukraine das Interesse verliert und welche Möglichkeiten Europa dann hat, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit der Osteuropaexpertin Susanne Schattenberg gesprochen.