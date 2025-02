Trumps EU-Zölle: Kein Problem – außer für Deutschland?

per Mail teilen

Die US-Regierung hat angekündigt, dass sie in Zukunft auf Produkte aus Europa die Zölle um 25 Prozent erhöhen will. Das hat US-Präsident Donald Trump bei der ersten Sitzung des neuen Kabinetts im Weißen Haus bekanntgegeben. Auch Waren aus Kanada und Mexiko sollen für den Zugang zum US-Markt 25 Prozent an Extra-Zöllen zahlen .

Die Europäische Union will auf solche "Strafzölle" schnell und entschlossen reagieren , hieß es von der EU-Kommission. Trotzdem, so erklärt Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fritz im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Laura Koppenhöfer, treffe eine Erhebung solcher Zölle nicht alle EU-Länder gleichermaßen. Insgesamt verkaufe die EU zwar 20 Prozent ihrer Exporte in die Vereinigten Staaten - mit 80 Prozent anderen Märkten könne aber keinesfalls von einer "Abhängigkeit" von diesem Markt gesprochen werden. Es gebe aber EU-Länder, die zu einem viel höheren Prozentsatz vom US-Geschäft abhängig seien – und dazu gehöre Deutschland.