Trotz steigender Corona-Zahlen: Medizinstatistiker rät zur Gelassenheit

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Corona-Pandemie aus den Schlagzeilen verdrängt. Dabei steigen die Neuinfektionen schon seit Tagen wieder dramatisch an. Geichzeitig rückt der 20. März immer näher. Das ist der Termin, an dem die meisten Corona-Beschränkungen in Deutschland wegfallen sollen. Für den Medizinstatistiker Gerd Antes aus Freiburg ist das kein Widerspruch. Antes sagte im SWR: "Wenn man sagt, die Zahlen steigen, dann ist die Aussage schon so Wischiwaschi, dass sie eigentlich falsch ist. Man muss sagen welche Zahlen steigen. Und dann merke ich sehr schnell, dass die Zahlen, auf die wir achten müssten, nicht stark steigen - nämlich die Krankenhauseinweisungen und die Belastung der Intensivstation." Weshalb Antes trotz hoher Neuinfektionen zur Gelassenheit rät, hat der Freiburger Mediziner im Gespräch mit SWR2-Moderatorin Katja Burck erklärt.