Trotz Mannheimer Amokfahrt: Fastnacht in Stuttgart

Es waren schreckliche Szenen, die sich gestern um die Mittagszeit in der Mannheimer Innenstadt ereignet haben. Ein 40-jähriger Mann aus Ludwigshafen ist mit seinem Auto durch die Fußgängerzone gerast. Zwei Menschen wurden getötet, elf Personen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.

In der Rhein-Neckar-Region - in Heidelberg, Schwetzingen und Brühl - wurden die Fastnachtsumzüge abgesagt. Anders ist das in Stuttgart, dort findet heute der größte Umzug Baden-Württembergs statt. Daran beteiligt sich die Gesellschaft Möbelwagen e.V., das ist der älteste Stuttgarter Karnevalsverein. Dessen Präsident Thomas Klingenberg hat im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch gesagt, der Umzug müsse stattfinden, da man sich von solch schrecklichen Taten nicht vorschreiben lassen dürfe, wie das Leben auszusehen hat. Der Umzug soll ein Fest für den Frieden und die Vielfalt sein.