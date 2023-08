Trotz digitalem Büro: Der Papierverbrauch steigt weltweit an

Obwohl sich das digitale Büro immer stärker durchgesetzt hat, ist der Papierverbrauch in Deutschland nicht weniger geworden. Laura Prill von der Umweltschutz-Organisation World Wide Fund for Nature erklärt das in SWR Aktuell so: "Der Verbrauch von Duckerpapier ist dank der Digitalisierung in Deutschland tatsächlich zurückgegangen. Dem gegenüber steht aber ein immenser Anstieg des Verbrauchs an Verpackungspapier, der nicht zuletzt durch den Boom beim Online-Versandhandel zu erklären ist." Laura Prill weist darauf hin, dass der Papierverbrauch weltweit sogar weiter steige. Dabei sei besonders problematisch, dass Papier oft aus illegal abgebautem Holz stamme. Der Verbraucher bekomme über die Herkunft des Papiers aber kaum Informationen. Woran wir Papier aus unbedenklichen Quellen erkennen und wie wir unseren Papierverbrauch weiter einschränken können, darüber hat Laura Prill vom WWF mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex gesprochen.