Trotz Deutschland-Aus: WM bleibt spannend

Erst das furiose 6:0 gegen Marokko, dann das bittere 1:2 gegen Kolumbien und schließlich das klägliche 1:1 gegen Südkorea: Vergangene Woche ist die deutsche Mannschaft in der Gruppenphase der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland ausgeschieden. Bittere Tränen, große Enttäuschung, aber auch viel Kritik waren die Folge - das deutsche Team hatte es trotz Favoritenrolle gründlich vermasselt. Wie ist die Stimmung eine Woche nach dem Debakel? Darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel mit Tamara Keller gesprochen, sie ist Podcasterin bei "Frauen reden über Fußball". Sie findet, dass das Aus verschmerzbar ist, "weil das nicht die Qualität war, die man eigentlich gewohnt ist von diesem Team." Warum man auch ohne deutsche Beteiligung weiter am Turnier dran bleiben sollte, erklärt Keller im Interview.