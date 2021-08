per Mail teilen

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz laufen im Moment die Vorbereitungen für die Weihnachtsmärkte. Wegen der Corona-Pandemie müssen die Veranstalter Hygiene-Auflagen einhalten und die Kontaktdaten der Besucher registrieren. Das Winterdorf in der Ludwigshafener Rheingalerie hat alle Vorgaben erfüllt und öffnet heute, am Mittwoch, den 7. Oktober. Angeboten werden auch alkoholische Getränke wie zum Beispiel Glühwein. Die Besucherinnen und Besucher werden bedient. Außerdem müssen sich die Gäste digital ein- und auch wieder auschecken. "Das ist für jeden vertretbar", sagt der Veranstalter Jürgen Maring im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.