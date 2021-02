Die Corona-Tristesse mal vergessen und reisen – das wünschen sich aktuell viele. Dabei wird das nachhaltige Reisen das sein, was zuerst möglich sein wird, meint Regine Gwinner. Sie ist Chefredakteurin des Reise-Magazins "Anderswo": "Wir werden erstmal in der Nähe bleiben, in Deutschland. Das ist schonmal das Nachhaltigste, was Sie tun können." Welche Ziele in Deutschland nicht überlaufen sind und welche Art von Reisen eine gute Öko-Bilanz hat, hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit ihr besprochen.