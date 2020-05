Wenn es stimmt, dass Verschwörungstheoretiker in Zeiten der Krise Konjunktur haben, dann läuft die Konjunktur gerade heiß. Die Corona Pandemie schafft den Nährboden für jene, die schon immer ganz genau wussten, wer hinter den Phänomenen steckt, die uns „bedrohen“. Und die an uns, den „Naiven“, fast verzweifeln, weil wir den Betrügern und Blendern auf den Leim gehen - wo die Wahrheit doch so nahe liegt und offensichtlich ist. mehr...