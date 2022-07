Trotz aktuell sinkender Preise: Tankstellen-Verband sieht Benzin und Diesel in Zukunft über 2 Euro pro Liter

per Mail teilen

Ausgerechnet zu Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz fallen die Preise an den Tankstellen. Das hat Seltenheitswert: Der ADAC hat ermittelt, dass die Preise für Benzin und Diesel deutlich gesunken sind, zum Teil sogar auf das Niveau vor Beginn des Ukraine-Krieges. Stephan Zieger, Geschäftsführer des Bundesverbands Freier Tankstellen, erkennt darin allerdings vor allem einen kurzfristigen Effekt an einem weiter volatilen Markt. Die Zukunft der Spritpreise liege jenseits der 2-Euro-Marke. Das habe auch mit dem Auslaufen des "Tankrabatts" der Bundesregierung zu tun, erklärt Zieger im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.