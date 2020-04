Wenn wir im Geschäft mehr bezahlen, kommt das nicht unbedingt bei den Landwirten an - Gespräch mit Prof. Achim Spiller, Uni Göttingen. Außerdem: Corona verbessert die Luftqualität in China, einige EU-Länder träumen von einer Renaissance der Kernkraft, Start-up im Silicon Valley will Mini-Reaktoren auf den Markt bringen und: Elternzeit für Kühe: Ein Hof in Hohenlohe zeigt, wie es geht mehr...