Jürgen Trittin war schon 1980 bei den Grünen. Anna Peters ist Bundessprecherin der Grünen Jugend und seit sechs Jahren dabei. Beide sprechen über Rück- und Ausblicke ihrer Partei.

Jürgen Trittin erinnert sich noch gut an seinen ersten Parteitag: "Auf diesem ersten Parteitag, der damals die Liste für die Landtagswahl aufgestellt hat, erinnere ich mich noch sehr genau, was für ein sehr buntes Publikum dort zusammengekommen ist: Von solchen Hausbesetzern, wie ich es war – ich habe da eine Zeit lang in einem besetzten Haus gewohnt – bis hin zu wirklich in der Wolle im Wortsinne gewaschenen Naturschützern."

Solche Zeiten waren im Vorfeld der Europawahl 2014 lange vorbei, als Anna Peters frisch in die Partei eingetreten war. Trotzdem fand sie es spannend, "weil sich sehr, sehr, sehr viele Menschen auf hohe Listenplätze beworben haben und man schon das Gefühl hatte, dass sehr viel hinter den Kulissen abging." In den sechs Jahren dazwischen hat sie sich zur Bundessprecherin der Grünen Jugend aufgeschwungen.

Ergebnis von 40 Jahren: die Energiewende

Trittin sieht als größte Errungenschaft der Partei in diesen 40 Jahren die "globale Revolution der Energiemärkte" sagte er im SWR: "Der Ausstieg aus der Atomenergie und der Einstieg in die Erneuerbaren hat hier in Deutschland stattgefunden und hat die Technologie von Wind und Sonne so billig gemacht, dass die mittlerweile überall in der Welt in China, in Texas, in Indien boomt."

Peters betont, dass sie froh über die gewachsene Akzeptanz der Partei ist: "Ich glaube, der Unterschied ist, dass mehr Leute mit uns kooperieren und zusammenarbeiten wollen und dass die Menschen in der Gesellschaft jetzt bereit sind, auch unsere Inhalte zu wollen und auch dafür einzustehen." Trotzdem betont sie, die Partei sei sich treu geblieben.

Die Grünen 2060: Wenn’s gut läuft, "mittelgroße Partei"

Jürgen Trittin sieht die Grünen aktuell einem Prozess ausgesetzt, den sie selbst vor 40 Jahren angestoßen haben: "Wir haben damals aus einem Dreiparteiensystem ein Vierparteiensystem gemacht", sagte er im SWR. "Heute erleben wir auf der einen Seite die Herausforderung einer antidemokratischen Partei von rechts und gleichzeitig eine Auflösung des Systems der bisherigen Volksparteien. Ich glaube, die Grünen haben eine Chance, wenn sie sich klug verhalten, eine von den drei, vier mittelgroßen Parteien der Zukunft zu sein."

Oder eine grün-rot-rote Regierung?

Die Bundessprecherin der Grünen Jugend hofft auf mehr konkrete Ergebnisse: "Vielleicht haben wir es ja bis dahin geschafft, eine rot-rot-grüne Regierung herzustellen oder es gibt eine grün-rot-rote Regierung."