Goodbye, Tristesse: Wie die Innenstädte wieder attraktiv werden könnten

per Mail teilen

Es ist fast überall das gleiche Bild: In vielen Fußgängerzonen und Shoppingmeilen in Deutschland stehen leere Gewerberäume, die üblichen Filialen großer Ketten und Ein-Euro-Shops. Früher gab es da kleine Buchläden oder Mode-Boutiquen. Katharina Dienes, Stadtentwicklungsexpertin beim Fraunhofer Institut Stuttgart, ist sich sicher: "Die Innenstädte der Zukunft müssen mehr sein, als sie momentan sind." Vor allem die Gastronomie sollte verstärkt werden, dass die Menschen "nicht nur in die Stadt gehen, um ihre Einkäufe zu erledigen".

Welche Auswirkungen das Online-Shopping auf die Innenstädte hat und welche Rolle Tourismus spielt, das klärt SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Katharina Dienes, Stadtentwicklungsexpertin beim Fraunhofer Institut IAO Stuttgart.