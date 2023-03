Triebwerk der Ariane 6-Trägerrakete wird in Lampoldshausen getestet

Es ist noch kein Raketen-Start, aber ein wichtiger Schritt dahin. Auf dem ESA-Prüfstand im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, in Lampoldshausen im Landkreis Heilbronn beginnt bald ein neuer Testlauf für die sogenannte "Oberstufe" der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6. Das ist jener Teil der Rakete, der erst im All gezündet wird. Es geht um das Triebwerk namens "Vinci". Die ESA lässt heute Journalisten in ihr Raketenlabor. Einer wird der SWR-Raumfahrtexperte Uwe Gradwohl sein. Wie der Test in Lampoldshausen genau ablaufen soll und was er für die Europäische Raumfahrt bedeutet, hat er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich erklärt.