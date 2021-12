per Mail teilen

460 Kilometer Schwimmen, mehr als 5 000 Kilometer Laufen und gut 21 000 Kilometer auf dem Rad. Ohne Begleitfahrzeug und Helfer. Jonas Deichmann ist zurück von einem Triathlon rund um den Globus. Im SWR hat er über das große Abenteuer gesprochen.

Da ist zunächst mal der Bart. Den hat sich der gebürtige Stuttgarter in den zurückliegenden 14 Monaten wachsen lassen. Gleich nach seiner Rückkehr, noch in München, hat er sich den Bart abrasieren lassen: "Ein großes Abenteuer braucht einen großen Bart. Daher habe ich mich 14 Monate lang nicht rasiert. Abenteuer vorbei – Bart ab. Und ich fühle mich auch ein paar Jahre jünger."

Eine besondere Herausforderung waren die Grenzschließungen durch die Corona-Pandemie. Immer wieder musste Jonas Deichmann seine Tour umplanen. "Und dann war das Timing so, dass ich im Winter durch Sibirien bin und im Sommer durch Mexiko." Das bedeutete Laufen bei Hitze und Radeln durch Russland bei minus 20 Grad. "Mir ist öfters die Fahrradkette eingefroren. Die schnellste Lösung: Einfach draufpinkeln."

Das beste Essen gab es für Jonas Deichmann in Mexiko: "Ich habe in Puebla Chili en Nogada bestellt. Das ist Chili mit einer Fleisch-Nuss-Gewürzmischung. Das ist das beste Essen, was ich jemals auf der Welt gehabt hab."

Wie er die enormen Herausforderungen, 460 Kilometer Schwimmen durch die Adria, 120 Marathons in 117 Tagen, Radfahren im Schneesturm bewältigt hat? "Es ist eine Kopfsache, eine Frage der Einstellung. Das zu wissen, gibt einem unglaubliche Motivation für zukünftige Projekte." Das schwierigste sei immer "an die Startlinie zu kommen."