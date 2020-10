120 Mal die Strecke des legendären "Iron Man". Das hat sich Jonas Deichmann aus Stuttgart vorgenommen. Der 33-Jährige will abwechselnd laufend, schwimmend und auf dem Fahrrad die Welt umrunden.

Jonas Deichmann will ohne Motor einmal um die Welt. Das ist sein Traum und gleichzeitig möchte er dadurch eine Botschaft verbreiten: Lasst das Auto stehen und denkt öfter an das Klima, so der Stuttgarter. Einen der härtesten Abschnitte hat Deichmann in Sibirien vor sich. Ob er und seine Ausrüstung die Temperaturen von bis zu 40 Grad unter Null aushalten, hat er in der Kältekammer der Deutschen Bahn getestet - mit Erfolg.

Im SWR-Interview erzählt der Globetrotter über seine anstehende Reise:

Nur Muskelkraft, keine Motoren

Für die Reise plant Deichmann, der auch als Motivationstrainer und -redner arbeitet, ein Jahr ein. Die 40.000 Kilometer will er komplett ohne Motor schaffen. Dort, wo die Strecken über das Meer zu lang zum Schwimmen sind, will er mit Segelbooten fahren.

Scheuerstellen und Kaffeemangel

Außer um die Kälte macht sich der 33-Jährige vor allem Sorgen um mögliche Scheuerstellen in seinem Neopren-Schwimmanzug. Und weil er bei seiner Ausrüstung jedes überflüssige Gramm sparen muss, bleibt auch sein Espressokocher zu Hause. "Kaffee gibt's an der Tankstelle - wenn eine kommt. Aber die gibt's auch nicht überall," sagt der Abenteurer Jonas.