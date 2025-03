Es geht nicht nur ums Geld: Darum streiken Azubis im öffentlichen Dienst

Das Bild sieht man derzeit öfter: Menschen mit Trillerpfeifen und Plakaten, die für bessere Arbeitsbedingungen oder mehr Geld auf die Straße gehen. Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind im Moment überall in Deutschland an der Tagesordnung. Auch die Gewerkschaftsjugend von Verdi hat zum Streik aufgerufen: Bundesweit sollen heute Azubis und dual Studierende nicht arbeiten. Einerseits geht es dabei um Geld. Die Ausbildungsvergütungen sollen nach dem Willen der Gewerkschaft angehoben werden - um 200 Euro, sagt Isabel Limerov in SWR Aktuell. Sie ist Landesjugendsekretärin der Gewerkschaft Verdi Baden-Württemberg. Es gehe aber auch um die unbefristete Übernahme nach der Ausbildung in Vollzeit im erlernten Beruf. Das würde die Jobs attraktiver machen, ist sie überzeugt. Welche Perspektiven die Gewerkschafterin nach der Bundestagswahl sieht, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Isabel Limerov gesprochen.

Hinweis: Bei dem Foto handelt es sich um ein Symbolbild.