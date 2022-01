Trend-Urlaubsform Caravan: Sollte ich jetzt schon organisieren und buchen?

Den Urlaub zu planen, ist in der Pandemie mit einigen Unsicherheiten verbunden. Viele entscheiden sich deshalb für einen Caravan-Urlaub, weil man die Frage nach dem „Wohin“ dann noch etwas aufschieben kann. Oder doch nicht? Im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem erklärt Ingo Wagner, Chefredakteur des Camping-Magazins „Caravaning“, was man beachten sollte.

SWR: Wenn ich ein Wohnmobil oder einen Camper mieten will, für den Sommerurlaub, muss ich mich jetzt schon dahinterklemmen, damit die Besten dann nicht schon weg sind?

Ingo Wagner: Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. In den Ferienzeiten, vor allem in den Pfingstferien und den Sommerferien, da ist natürlich der Run auf die Mietfahrzeuge schon relativ groß. Jetzt zu planen, ist sicher kein Fehler.

Welches Fahrzeug ist für wen das Richtige?

Wohnwagen, Camper oder ein richtig großes Wohnmobil. Wie finde ich denn raus, was am besten zu mir passt?

Ich muss mir natürlich die Hauptfrage stellen: Wie viele Personen wollen damit verreisen? Wohin möchte ich verreisen? Wie gestalte ich meinen Urlaub vor Ort? Wir müssen hier unterscheiden zwischen Caravans als Wohnwagen - also Wohnanhängern, die ich am Auto hinterherziehe und Reise- beziehungsweise Wohnmobilen, die selbst fahren. Der Caravan, für den brauche ich natürlich ein Auto mit Anhängerkupplung. Das ist das ideale Feriendomizil für Familien, die zum Beispiel sagen: "Ich fahre auf Campingplatz X und verbringe dort meine Ferien." Das Ding stelle ich dahin, das Auto habe ich dann für die Ausflüge in die nahe Umgebung. Die Reisemobile sind für Leute, die gerne vagabundieren, heute hier und morgen dort sind. Und da gibt es natürlich diverse Größen und Gewichtsklassen, und da muss man natürlich schauen: Was darf ich fahren? Was möchte ich fahren? Wie viele Leute müssen reinpassen? Und was möchte ich noch alles mitnehmen?

Wenn wir uns überlegen, wo wir hinfahren, dann müssen wir natürlich auch immer darauf achten, ob wir vielleicht mit einer Fähre fahren müssen oder über irgendeine Brücke, die vielleicht Geld kostet. Muss ich da, wenn ich mir zum Beispiel ein großes Wohnmobil ausleihe, auf irgendetwas achten?

Je größer das Wohnmobil, desto schwerer ist das Wohnmobil. Man kann mal ganz grob sagen: Wer nach 1999/2000 den Pkw-Führerschein gemacht hat, der muss Fahrzeuge nehmen, die bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht haben. Wer älter ist, also den Führerschein der Klasse drei -heute heißt er B- hat, der darf bis 7,5 Tonnen fahren. Das ist schon mal die erste Einschränkung. Je höher das Reisemobil und je länger es ist, desto höher werden zum Beispiel Fährkosten, auch bei der Maut spielt teilweise die Höhe eine Rolle - zum Beispiel in Frankreich. Wenn sie da ein Fahrzeug haben, das über drei Meter hoch ist, da werden sie richtig kräftig zur Kasse gebeten.

Wie spontan darf ich denn sein, was mein Fahrtziel angeht, mein Urlaubsziel? Muss ich mich da jetzt schon um die Stellplätze auf dem Campingplatz kümmern?

Ich würde jeder Familie, die mit Kindern verreist, auf jeden Fall empfehlen, sich jetzt auch schon um den entsprechenden Campingplatz zu kümmern. Denn auch hier gilt dasselbe wie für die Mietfahrzeuge. Wenn ich jetzt in eine sehr beliebte Ferienregion fahren will, nehmen wir jetzt einfach mal Istrien, Kroatien oder auch Adria, da sind die Top-Campingplätze, die dann auch allen Komfort bieten, relativ früh ausgebucht. Die sind schlicht und ergreifend beliebt.

Flexibilität und Risiko

Wer sich den Stress ersparen möchte, gerade mit Kindern vor einer verschlossenen Schranke oder einem ausgebuchten Campingplatz zu stehen, dem empfehle ich das tatsächlich. Wenn ich flexibel sein will, zum Beispiel als Paar und sage: Wir probieren es einfach hier und da mal, fahren dann auch noch mal 20 Kilometer weiter, dann kann ich auch spontaner sein. Unterwegs gibt es Möglichkeiten, mit Stellplatz-Apps und Internet auch recht spontan Stell- und Campingplätze anzufunken, ob noch was frei ist. Also da gibt es noch eine gewisse Flexibilität.

Gerade, wenn ich mit dem Wohnmobil unterwegs bin, bin ich ja nicht zwingend auf den Campingplatz angewiesen. Das heißt, ich kann mich auch theoretisch eine Nacht auf einen Parkplatz stellen. Gibt es da denn Regelungen oder Grenzen, wie lange ich irgendwo stehen darf?