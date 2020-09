Immer häufiger sieht man in den Städten auch Menschen, die mit Lastenrädern unterwegs sind, um ihre Kinder in die Kita zu bringen, den Supermarkt-Einkauf zu erledigen oder die neue Kommode vom Möbelladen nach Hause zu transportieren. Aber auch Unternehmen, wie Handwerksbetriebe, setzen immer öfter aufs Lastenrad. Stefan Rickmeyer Geschäftsführer der Firma "Radkutsche" in Nehren im Kreis Tübingen, sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch: "Man kommt schneller an die Baustellen."