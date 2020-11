Ist die Logistik in Deutschland in der Lage dazu, zügig einen Corona-Impfstoff zu verteilen, sobald er zugelassen ist? Wolfgang Stöltzle, Professor für Logistikmanagement an der Universität Sankt Gallen, hat auf diese Frage keine eindeutige Antwort. Klar sei, dass Speziallogistiker zum Einsatz kommen müssten. Vom Corona-Impfstoff wisse man derzeit jedoch weder, in welchen Mengen er ausgeliefert werden solle, noch unter welchen Bedingungen er transportiert werden könne. Die Logistik sei in der Lage, wie beim Grippe-Impfstoff 10 Millionen leicht gekühlte Dosen schnell zu verteilen. Wenn jedoch 160 Millionen Corona-Impfdosen, also zwei pro Einwohner, bei beispielsweise minus 70 Grad transportiert werden müssten, dann gäbe es diese Kapazitäten zur Zeit nicht und es würde "zig Monate brauchen“, um sie bereitzustellen, sagte Stöltzle im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck.