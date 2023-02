Transparency: Deutschland stagniert im Kampf gegen Korruption

Transparency International hat seinen neuen Korruptionswahrnehmungsindex veröffentlicht. In dem Ranking bewegt sich Deutschland seit Jahren am unteren Rand der Top Ten - gehört also zu den Ländern, die am wenigsten Korruptionsprobleme haben. Doch das ist für Margarete Bause, die stellvertretende Vorsitzende von Transparency Deutschland, kein Grund zum Feiern: Deutschland stagniert in seinem Kampf gegen die Korruption, sagt sie im Interview mit SWR2 Aktuell-Moderator Ralf Hecht. “In den letzten zehn Jahren hat sich da nichts bewegt, wir kommen nicht entscheidend von der Stelle.” Wo die Probleme in Deutschland liegen - Stichwort Maskenaffäre - und welche Rolle Staaten wie Russland, China oder Katar spielen, erklärt sie im Interview.