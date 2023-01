Das Unternehmen TransnetBW hat am Sonntag vor einem Stromengpass gewarnt - unter anderem per App mit dem Namen "StromGedacht". Nach französischem Vorbild sollen die Verbraucher damit für den Gesamtstromverbrauch sensibilisiert werden - und nach Möglichkeit und Lage den Verbrauch auch anpassen. Am Sonntagabend ist die App dann auf Rot gesprungen. Doch was heißt das genau?