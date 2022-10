Touchscreen-Overkill im Auto: Ist Sprachsteuerung die Rettung?

Autohersteller bauen immer mehr Displays und Touchscreens in ihre Autos. Volkswagen hat es offenbar übertrieben: Der Konzern hat auch noch die Tasten im Multifunktions-Lenkrad durch Touch-Elemente ersetzt. Viele Kunden beschwerten sich, dass bei der zartesten Berührung unbeabsichtigt das Radio laut oder der Tempomat ausgeschaltet werde. Volkswagen hat daraufhin im Internet angekündigt, bald wieder normale Tasten einbauen zu wollen. Wieviel Touch-Bedienung ist gut? Ab wann wird sie lästig oder sogar gefährlich?

Markus Sippl vom ADAC testet die Bedienkonzepte in Autos. Der Leiter der Abteilung Fahrzeugtechnik sagte in SWR Aktuell: "Wir stellen fest, dass die Touch-Bedienflächen deutlich mehr ablenken, weil man eben auch hinschauen muss. Schlimmer ist es noch, wenn man in Untermenüs rein muss. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass einfach der gute alte Schalter oder Drehknopf besser ist."

Welche Alternativen gibt es? Kann die Spracherkennung in Zukunft dabei helfen, um Ablenkungen beim Autofahren zu vermeiden? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Sippl gesprochen.