Tödliche Gewaltspirale: Bandenkriminalität in Schweden

Seit vielen Jahren nimmt die Bandenkriminalität in Schweden zu. Verbunden damit sind nicht nur Drogendelikte, sondern auch zahlreiche Morde: Im vergangenen Jahr starben in Schweden und Deutschland etwa gleich viele Menschen bei Schießereien, dabei leben in Schweden viel weniger Menschen. Europaweit steht das Land fast an der Spitze. Die Täter und Opfer sind oft junge Männer, sie sterben nicht mehr nur in den berühmt-berüchtigten Vororten der Großstädte. Was kann Schweden machen, um diese Gewaltspirale zu stoppen? Sofie Donges berichtet.