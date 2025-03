per Mail teilen

Nach Informationen des SWR-Terrorismusexperten Holger Schmidt ist der mutmaßliche Täter ein 40 Jähriger Deutscher aus Rheinland-Pfalz. Er soll den Sicherheitsbehörden als psychisch auffällig bekannt gewesen sein. Der Mann gilt als dringend verdächtig, am Mittag mit einem Auto in der Mannheimer Innenstadt absichtlich in eine Menschenmenge gefahren zu sein. Mindestens eine Person wurde getötet, mehrere erlitten teils schwere Verletzungen. Der Fahrer konnte festgenommen werden.