Heute vor einem Jahr hat das Coronavirus auch Deutschland erreicht. Fast 54.000 (RKI vom 27.1.2021) Menschen sind inzwischen an oder mit der Erkrankung Covid-19 allein Deutschland gestorben. Mehr als zwei Millionen haben sich daran infiziert.

Einer, der von der Krankheit betroffen war, ist der Oberarzt und Pathologie am Uniklinikum Tübingen, Hans Bösmüller. Heute untersucht er unter anderem Patienten, die mit odcer an dem Corona-Virus gestorben sind. Im SWR sagte Bösmüller: "Covid-19 mit schweren Verläufen ist eine Anarchie des Immunsystems." Das System sei normalerweise wohlgeordnet. Gerate das außer Kontrolle, "macht jeder, was er will, keiner macht was er soll, aber jeder macht mit." Am Ende führe es zu einer "Entgleisung" der Blutgerinnung. Das sei "mit dem Leben auf Dauer nicht vereinbar", sagt der Pathologe.

Covid-19 löst massivste Organveränderungen aus

Hans Bösmüller hat die Erkrankung nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt gut überstanden. Er sei sich erst im Nachhinein bewusst gewesen, womit er es eigentlich zu tun hatte, sagt der Arzt. Als er nach der Genesung das Krankenbett mit dem Seziersaal getauscht habe, seien ihm an verstorbenen Covid-19-Patienten "massivste Organveränderungen" aufgefallen, die er so nicht erwartet habe.

Netzwerk der Pathologen - Ministerium fördert

Inzwischen seien die Universitätskliniken in Baden-Württemberg über Netzwerk miteinander verbunden, um daran forschen zu können, was das Coronavirus bei verstorbenen Menschen ausgelöst hat. Das Wissenschaftsminsterium unter Leitung von Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) fördere die Studien mit einer Summe von 1,8 Millionen Euro.