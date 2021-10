Spätestens die Corona-Krise hat es deutlich gemacht: Die griechische Wirtschaft ist zu einseitig auf den Tourismus ausgerichtet. Deswegen will die griechische Regierung verstärkt auf die Tech-Industrie setzen. Die Idee: Griechenland soll attraktiver Standort für IT-Firmen aus dem Ausland werden. Mit den Unternehmen kommen dann auch wieder Fachkräfte zurück nach Griechenland, die wegen der Finanzkrise ins Ausland abgewandert waren – so zumindest das Kalkül der Regierung. US-Giganten wie Amazon und Microsoft haben bereits angekündigt, in Griechenland investieren zu wollen. Auch die deutsche Firma „Team-Viewer“ ist bereits in Griechenland aktiv. Wie stehen die Chancen, Griechenland zu einem IT-Standort auszubauen?

