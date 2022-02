TK-Werbeclip: Tasten nicht zur Erkennung von Hodenkrebs geeignet

DIe Techniker Krankenkasse hat vor zwei Tagen einen Werbeclip veröffentlicht, in dem die Pornodarstellerin Anny Aurora erklärt, wie man seine Hoden auf Krebs abtasten soll. Der Erklärung geht aber eine Szene voraus, die stark an einen Pornofilm erinnert. Der neue Nachbar stellt sich an der Wohnungstür vor, sie lädt ihn auf ein Getränk zu sich ein, daraufhin folgt wilder Sex. So das Klischee. Deswegen hat sich die TK einen mittelgroßen Shitstorm eingehandelt. Userinnen und User kritisieren das Video wegen Sexismus, Frauenfeindlichkeit und eines grundsätzlich veralteten Rollenbildes. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Krebshilfe, Gerd Nettekoven, sagte dazu im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex: "Solche, wenn auch ungewöhliche, Ansprachen können junge Männer für ihren Körper sensibilisieren." Er warnte allerdings auch, dass das Abtasten der Hoden nicht dazu geeignet sei, Hodenkrebs zu erkennen.