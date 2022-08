Tipps von der Expertin: So ernähren wir uns wirklich klimafreundlich

per Mail teilen

Immer mehr Menschen ernähren sich vegetarisch oder vegan, verzichten also auf Fleisch, Wurst und Fisch, beziehungsweise bei veganer Ernährung auf alle tierischen Produkte. Ein Hauptgrund ist für Viele die schlechte Ökobilanz von Rindersteak und co. Katarina Schickling ist Expertin für Ernährung und Nachhaltigkeit. Sie sagt: „Ersatzprodukte wie Sojaschnitzel oder veganer Käse sind nicht automatisch umweltfreundlich und gesund“.

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel erklärt Schickling, mit welcher Ernährung und welchen Lebensmitteln wir am besten etwas für den Klimaschutz – und für unsere eigene Gesundheit – tun.