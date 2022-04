Tipps einer Expertin: So sparen wir Energiekosten

Die Energiepreise in Deutschland sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Viele Menschen reagieren und sparen Energie ein: beim Autofahren, Waschen, Spülen, Kochen und Heizen. "Ein Grad weniger Temperatur in der Wohnung spart etwa sechs Prozent an Kosten ein", erklärt die Nachhaltigkeitsexpertin Katharina Schickling. Es lohne sich also zu überlegen, ob man im Winter in T-Shirt und Barfuß durch die Wohnung laufen oder eine Strickjacke drüberziehen wolle. Ein anderer Aspekt: Wer Wasser für Tee oder Nudeln kochen wolle, könne auch hier sparen. Als Faustregel sagt Schickling: Bis zu einer Wassermenge von 1,5 Litern sei der klassische Wasserkocher die beste Wahl, soll mehr Wasser erhitzt werden, sei der Herd energieeffizienter. Nudelwasser im Wasserkocher vorzuheizen, sei daher ineffektiv. Weitere Einsparmöglichkeiten nennt Katharina Schickling im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.