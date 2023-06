Tiny-House-Festival: Gehören die kleinen Häuser bald zum Stadtbild?

In Karlsruhe geht heute das New-Housing-Festival los, eine Messe zu Tiny Houses. Die kleinen Häuser sind voll im Trend. Auf dem Festival können sich die Fans der Mini-Häuser bis Sonntag alles anschauen, was gerade up to date ist. Ramona Joneit ist Projektleiterin des New-Housing-Festivals und sie sagt, Tiny Houses seien auch in Deutschland immer mehr im Kommen. Der Trend sei mittlerweile in der Politik angekommen, wenn auch die Bauvorschriften von Bundesland zu Bundesland noch sehr variierten. Es gebe aber eine neue Industrienorm: "Die macht die Baugenehmigungen wahrscheinlicher", sagt Joneit, denn die regle unter anderem die Anforderungen für sicherheitstechnische und baubiologische Anforderungen.

Welche Möglichkeiten es gibt, in einem Tiny House unabhängig von Energieversorgern zu sein und wie man ganz bequem ausprobieren kann, ob ein Tiny House für einen geeignet ist, das bespricht SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Ramona Joneit vom New-Housing-Festival in der Messe Karlsruhe.