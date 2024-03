Wer hat welche Interessen? Was hinter der US-Forderung nach einem TikTok-Verkauf steckt

TikTok soll in den USA per Gesetz gezwungen werden, den Eigentümer zu wechseln. Was die US-Regierung damit bezwecken will, erläutert der Digitaljournalist Gavin Karlmeier.

Was wird aus der Kurz-Video-App TikTok in den USA? Im Kongress ist gerade ein Gesetzentwurf auf dem Weg, der zur Verbannung aus amerikanischen App-Stores führen könnte, wenn die App im Besitz des Bytedance-Konzerns bleibt. Bytedance wird in den USA als chinesisches Unternehmen gesehen. Die Firma selbst kontert, sie sei zu 60 Prozent im Besitz westlicher Investoren und der Firmensitz liege auf den Cayman-Inseln in der Karibik. Welchen Einfluss China bei TikTok hat Es geht um den Vorwurf, dass TikTok seine Nutzer ausspioniere und die Informationen an die chinesische Regierung weitergebe. Anschuldigungen dieser Art seien nicht ganz von der Hand zu weisen, sagt der Digitaljournalist Gavin Karlmeier im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. In den USA ist seit 2022 die Nutzung von TikTok auf regierungseigenen Geräten verboten. In der Vergangenheit habe TikTok mehrere Male den Standort von Forbes-Journalisten getrackt und die Daten an die chinesische Regierung weitergegeben. "Es gibt Geschichten, bei denen TikTok ein Sicherheitsrisiko gewesen ist." Das Argument von amerikanischer Seite, man wolle durch den Eigentümerwechsel die eigene Bevölkerung schützen, sei deshalb nicht ganz unberechtigt. Wie TikTok funktioniert und warum das gefährlich sein könnte TikTok arbeitet wie auch andere Social Media-Plattformen mit einem Algorithmus. Die US-Regierung befürchtet, dass dadurch Propaganda und Desinformation von Chinas Staatsführung bei amerikanischen Nutzern landen könnten. Die Sorge sei nachvollziehbar, ergänzt der Digitaljournalist. Das hänge mit der Funktionsweise der Plattform zusammen. TikTok spiele bevorzugt "stark verkürzende, radikalisierende, emotionalisierende Inhalte" aus. Anbieter von Videos mit einfachen Antworten seien deshalb immer etwas erfolgreicher als solche mit "Tiefgang und komplexem Erklären". Wer "auf die Trommel haut", bekomme mehr Reichweite, und "das sind oft nicht die Freunde der Demokratie". Welche Interessen die USA bei TikTok verfolgen Mit dem US-Gesetz, das TikTok unter amerikanische Kontrolle bringen soll, verfolge die Politik in den Vereinigten Staaten auch ihre eigenen Interessen, erklärt der Digitaljournalist. "Wir haben das Wahljahr. Wir haben eine Situation in den USA, in der China generell als der Gegner in der politischen Kommunikation gilt." Die US-Bevölkerung nehme China als Bedrohung wahr. Deshalb würden alle Parteien davon profitieren, wenn TikTok ein US-Unternehmen werden würde.