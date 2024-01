per Mail teilen

Im Gegenzug zu weniger Agrardiesel-Subventionen sollen Verbraucher mehr für Fleisch zahlen ++ Krisen, Kriege, Konsumflaute: Die deutsche Wirtschaft ist auch im vierten Quartal geschrumpft ++ Beim Weltwirtschaftsforum in Davon soll Vertrauen wieder hergestellt werden ++ Gute Geschäfte: Kosmetikhändler Douglas will zurück an die Börse