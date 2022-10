Tierschutzbund: Tierwohllabel ist "unzureichend"

Das Bundeskabinett hat heute ein neues Tierwohllabel auf den Weg gebracht - zunächst soll es ab kommendem Jahr für Schweinefleisch aus dem Supermarkt gelten. Auf den Verpackungen müssen dann Informationen zu den Haltungsbedingungen stehen. Der Deutsche Tierschutzbund kritisiert, dass das System lediglich für Transparenz sorge und nichts an den Haltungsbedingungen selbst ändere. Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder sagt dazu im SWR2 Aktuell-Interview: "Der Verbraucher kann nicht dazu missbraucht werden, mangelndes Ordnungsrecht an der Kasse zu korrigieren - da muss schon der Gesetzgeber selber ran. Und da weicht Bundesagrarminister Özdemir aus." Im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn zählt er auf, was ihm sonst noch am Tierwohllabel missfällt.