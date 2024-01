Gassigehen bei den derzeit eisigen Temperaturen? Der Kater maunzt und will trotz Minusgraden raus? Wohin mit Stallkaninchen in der Kälte? Viele Herrchen und Frauchen fragen sich gerade, ob sie alles richtig machen. "Ob beispielsweise ein Hund friert oder nicht, ist völlig individuell", sagte Nadia Wattad vom Deutschen Tierschutzbund im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen. Das hängt laut der Expertin von Größe und Rasse ab. Freigänger-Katzen dagegen seien überwiegend frost-fest - "sie brauchen aber die Möglichkeit, sich im Haus oder in der Wohnung aufzuwärmen". Hören Sie im Interview Tipps zu richtiger Hundebekleidung und was man bei Kälte für Kleintiere, die draußen leben, tun kann.