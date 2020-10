Gerademal sechs Wochen alt war die weiße Löwin, als sie auf der A5 zwischen Mannheim und Karlsruhe nach einem Unfall in einem Transporter entdeckt wurde. Seitdem wird die kleine Raubkatze im Landauer Reptilienzoo "Reptilium" gehegt und gepflegt, damit sie demnächst in eine zooähnliche Einrichtung nach Spanien weiterreisen kann. Besuch darf die Löwin in Landau aber noch nicht empfangen, wie ihr Pfleger, Zooleiter Uwe Wünstel, im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Sebastian Felser berichtet. Schließlich sei Lea - wie die Löwin nun heißt - jetzt gerade mal neun Wochen alt, also nur halb so alt wie Hundewelpen, wenn man sie von ihrer Mutter trennt.