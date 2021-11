Tierheime schlagen Alarm: "Seit Juni kommen massenhaft Katzenbabies“

Die Katzengehege der Tierheime in Baden-Württemberg platzen aus allen Nähten: "Die kleinen Kätzchen kommen seit Juni stetig. Und sie sind auffallend an Menschen gewöhnt", sagte der Vorsitzende des Landestierschutzverbandes Baden-Württemberg, Stefan Hitzler in SWR Aktuell. Offenbar ist die Katzenschwemme eine Folge der Corona-Pandemie. Zum Jahreswechsel 20/21 hätten sich viele Menschen ein Haustier zugelegt. "Im Januar gab es in den Tierheimen praktisch keine Katzen mehr. Und jetzt sieht es so aus, als ob die Leute andere Interessen haben und die Tierheime mit den Folgen kämpfen müssen." Was das für die Tierheime bedeutet und weshalb Tierschützer Hitzler eine Kastrationspflicht für Katzen fordert, sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.